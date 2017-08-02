​В Барнауле пройдет Чемпионат России по чтению вслух "Открой рот"

9 августа в 18:30 в парке "Солнечный ветер" пройдет отборочный тур Чемпионата России по чтению вслух "Открой рот". Участники прочтут книги из списка лауреатов премии "Ясная Поляна". Победитель чемпионата получит книги в подарок и поучаствует в уникальной акции, посвященной алтайским писателям.

По правилам чемпионата, участники читают вслух без подготовки заранее выбранные организаторами отрывки из книг, жюри оценивает технику и артистизм чтения, а набравший больше всего баллов по итогам тура участник получает в подарок книги.



Участники отборочного тура в Барнауле будут читать книги из списка премии "Ясная Поляна", а победитель получит в подарок книги авторов-лауреатов премии за всю ее многолетнюю историю. Среди призовых книг будут как произведения классиков — Валентина Распутина, Фазиля Искандера, так и современных популярных авторов — Владислава Отрошенко, Юрия Нечипоренко, и многих других.



Краевая библиотека Шишкова подготовила для победителя специальный книжный приз. Кроме того, чемпион Барнаула по чтению вслух примет участие в записи нового аудиопроекта "80 книг за 80 дней". Он посвящён 80-летию образования Алтайского края. Книги, которые издавались в крае в течение 80 лет, начитывают медийные персоны, обычные барнаульцы и жители края. Аудиозаписи будут опубликованы в открытом доступе на сайте библиотеки.

Участие в Чемпионате могут принять все, кому исполнилось 18 лет, для этого нужно лишь зарегистрироваться на сайте.

Справка

Чемпионат по чтению вслух "Открой рот" существует с 2011 года. Каждый год количество городов, принимающих отборочные туры, увеличивается вдвое. В 2016 году "Открой рот" прошел в 111 городах. Судьями отборочных туров в разное время были Владимир Познер, посол Великобритании в России Лори Бристоу, писатель Александр Снегирев.

Новый, 6 сезон Чемпионата России по чтению вслух, пройдет по системе осень-весна: отборочные туры будут проходить с конца лета 2017 года до начала весны 2018. Общероссийский финал чемпионата пройдет летом 2018 года в Москве. Отборочные туры пройдут более чем в 100 городах России.

Организатор — Ассоциация "Межрегиональная федерация чтения", партнером проекта выступает литературная премия "Ясная Поляна" и краевая библиотека Шишкова.