Афиша

​В Барнауле пройдет фестиваль здоровья и счастливой жизни

2017/05/31 10:46

3 июня с 12:00 до 16:00 на площадке у парка "Солнечный ветер" пройдет фестиваль здоровой жизни "Тонус".


На площадке объединятся три основных направления: Семья, Дети, Здоровье. Гости смогут пообщаться со специалистами в сфере здоровья, попробовать и приобрести здоровые, экологичные и вкусные продукты, попробовать здоровые новинки алтайских производителей.

На главной сцене фестиваля в этот день:



  • Зумба зарядки для любого возраста (Zumba Gold - уникальное направление для начинающих и людей в возрасте)
  • Спортивные мастер-классы от фитнес центров
  • Кулинарный мастер-класс по здоровой пище
  • Силовое шоу
  • Полезные призы, свежие конкурсы и натуральные подарки
  • Каждый час – розыгрыш подарков и сертификатов от партнеров фестиваля.


    • Интерактивная фотозона

    Семейная фотосессия – то, о чем многие мечтают, но до чего очень редко доходят руки. На фестиваль можно будет совершенно бесплатно прийти всей семьей и получить свои уникальные семейные фото в тематической зоне.

  • Дизайнерская фотозона
  • Моментальная печать фотографий и возможность унести их с собой в этот же день
  • Подарки за лучшее фото от партнеров фестиваля


    • Эко-маркет



    Ярмарочный ряд со всевозможными вкусностями, полезностями и приятностями: органическая косметика, детская косметика, чаи, бальзамы, травяные сборы, витамины, специи, эко подарки и аксессуары, полезная литература о здоровье и семье.

    Зона здоровья

    Здесь гости фестиваля смогут в режиме онлайн провести первичную диагностику организма, получить советы врачей и специалистов по здоровью. Также гость может принять участие в Интерактивном квесте - пройти всю площадку и в конце получить свою персональную «Карту Здоровья» с результатами тестов и рекомендациями.



  • Работа команды диетологов и специалистов по детскому питанию
  • Экспресс тесты организма: тест на уровень PH, антропометрическое тестирование, тест на уровень зрения, функциональное тестирование - измерение пульса, измерение артериального давления, спортивный тест Руфье.
  • Урок по правильному уходу за полостью рта


    • Фудкорт

    Эко-еда, фермерские продукты, здоровое питание для детей и взрослых, премиум-продукты, масла, специи, чаи, фрукты, овощи, орехи, полезные сладости.

    Детская интерактивная площадка



  • Творческие мастер-классы
  • Развивающие игрушки
  • Батуты, велогонки
  • Интерактивные детские спортивные аттракционы (гигантский боулинг, «яблочный» тир и т.д.)
  • Аквагрим


    • Организаторами фестиваля стали администрация Октябрьского района Барнаула и агентство маркетинговых коммуникаций «Promo Republic».

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