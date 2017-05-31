​В Барнауле пройдет фестиваль здоровья и счастливой жизни

3 июня с 12:00 до 16:00 на площадке у парка "Солнечный ветер" пройдет фестиваль здоровой жизни "Тонус".

На площадке объединятся три основных направления: Семья, Дети, Здоровье. Гости смогут пообщаться со специалистами в сфере здоровья, попробовать и приобрести здоровые, экологичные и вкусные продукты, попробовать здоровые новинки алтайских производителей.



На главной сцене фестиваля в этот день:

Зумба зарядки для любого возраста (Zumba Gold - уникальное направление для начинающих и людей в возрасте)

Спортивные мастер-классы от фитнес центров

Кулинарный мастер-класс по здоровой пище

Силовое шоу

Полезные призы, свежие конкурсы и натуральные подарки

Каждый час – розыгрыш подарков и сертификатов от партнеров фестиваля.



Интерактивная фотозона



Семейная фотосессия – то, о чем многие мечтают, но до чего очень редко доходят руки. На фестиваль можно будет совершенно бесплатно прийти всей семьей и получить свои уникальные семейные фото в тематической зоне.

Дизайнерская фотозона

Моментальная печать фотографий и возможность унести их с собой в этот же день

Подарки за лучшее фото от партнеров фестиваля



Эко-маркет



Ярмарочный ряд со всевозможными вкусностями, полезностями и приятностями: органическая косметика, детская косметика, чаи, бальзамы, травяные сборы, витамины, специи, эко подарки и аксессуары, полезная литература о здоровье и семье.

Зона здоровья

Здесь гости фестиваля смогут в режиме онлайн провести первичную диагностику организма, получить советы врачей и специалистов по здоровью. Также гость может принять участие в Интерактивном квесте - пройти всю площадку и в конце получить свою персональную «Карту Здоровья» с результатами тестов и рекомендациями.

Работа команды диетологов и специалистов по детскому питанию

Экспресс тесты организма: тест на уровень PH, антропометрическое тестирование, тест на уровень зрения, функциональное тестирование - измерение пульса, измерение артериального давления, спортивный тест Руфье.

Урок по правильному уходу за полостью рта



Фудкорт



Эко-еда, фермерские продукты, здоровое питание для детей и взрослых, премиум-продукты, масла, специи, чаи, фрукты, овощи, орехи, полезные сладости.

Детская интерактивная площадка

Творческие мастер-классы

Развивающие игрушки

Батуты, велогонки

Интерактивные детские спортивные аттракционы (гигантский боулинг, «яблочный» тир и т.д.)

Аквагрим



Организаторами фестиваля стали администрация Октябрьского района Барнаула и агентство маркетинговых коммуникаций «Promo Republic».

