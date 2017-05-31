​В Барнауле пройдет фестиваль здоровья и счастливой жизни

3 июня с 12:00 до 16:00 на площадке у парка "Солнечный ветер" пройдет фестиваль здоровой жизни "Тонус".
На площадке объединятся три основных направления: Семья, Дети, Здоровье. Гости смогут пообщаться со специалистами в сфере здоровья, попробовать и приобрести здоровые, экологичные и вкусные продукты, попробовать здоровые новинки алтайских производителей.
На главной сцене фестиваля в этот день:
Интерактивная фотозона
Семейная фотосессия – то, о чем многие мечтают, но до чего очень редко доходят руки. На фестиваль можно будет совершенно бесплатно прийти всей семьей и получить свои уникальные семейные фото в тематической зоне.
Эко-маркет
Ярмарочный ряд со всевозможными вкусностями, полезностями и приятностями: органическая косметика, детская косметика, чаи, бальзамы, травяные сборы, витамины, специи, эко подарки и аксессуары, полезная литература о здоровье и семье.
Зона здоровья
Здесь гости фестиваля смогут в режиме онлайн провести первичную диагностику организма, получить советы врачей и специалистов по здоровью. Также гость может принять участие в Интерактивном квесте - пройти всю площадку и в конце получить свою персональную «Карту Здоровья» с результатами тестов и рекомендациями.
Фудкорт
Эко-еда, фермерские продукты, здоровое питание для детей и взрослых, премиум-продукты, масла, специи, чаи, фрукты, овощи, орехи, полезные сладости.
Детская интерактивная площадка
Организаторами фестиваля стали администрация Октябрьского района Барнаула и агентство маркетинговых коммуникаций «Promo Republic».