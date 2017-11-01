В Барнауле пройдет концерт колыбельных песен для маленьких и взрослых

18 ноября, в 15:00, в ГМИЛИКА пройдет интерактивный концерт колыбельных "Песни на всю жизнь". Его представит автор международного проекта "Колыбельные для всей семьи" Наталия Фаустова, автор-исполнитель и фотохудожник из Москвы. В этот же день пройдет презентация "сказочно-поющей" книги Натальи.

Проект основан в 2012 году. Его миссия – возрождение культуры исполнения колыбельной песни как необходимой связи поколений, важного этапа развития ребёнка и арт-терапии для всех членов семьи. Проект также помогает тем детям, которым некому петь колыбельные. И взрослым, которые нуждаются в мамином тепле.



Наталья уверена, что во все времена мама пела ребёнку колыбельную не только для того, чтобы убаюкать. Через образы и смыслы, наполняющие нежную песню, она знакомила кроху с мироустройством, историей предков и всего народа, семейными ценностями. Современные специалисты утверждают, что колыбельные дают детям ощущение безопасности, формируют здоровую привязанность и оказывают терапевтический эффект как на малыша, так и на маму.

В 2013 году Наталия Фаустова выпустила первый музыкальный альбом колыбельных с живым инструментальным сопровождением и книгу колыбельных песен, которую слушают, читают и поют не только в России, но и во всем мире. В музыкальной книге Наталия собрала как известные, так и редкие колыбельные песни, аутентичные и авторские, написанные специально для проекта.

В 2017-м вышла новая звучащая книга "Колыбельные и сказки народов мира для всей семьи". Песни обрели современное звучание, адаптированы для детей и взрослых. Наряду с привычным голосом Наталии Фаустовой, ярким украшением выпуска стали голоса финалистов и участников шоу "Голос": Мариам Мерабовой, Этери Бериашвили, Катерины Балыкбаевой, композитора и певицы Виктории Андреевой. Не обошлось и без голоса дочери Наталии, вдохновительницы и участницы проекта Ани Ерёминой.

Рисунки к книге созданы известной белорусской художницей Анной Силивончик. Особенной музыкальной иллюстрацией стало звучание инструментов и мелодий, традиционных для каждой страны. Они записаны лучшими музыкантами Москвы и России, в том числе, струнным квартетом оркестра Юрия Башмета. Сказки подобрали и записывали Наталия Фаустова и кандидат культурологи, специалист по сказкам Анастасия Абрамова.

Вход на концерт свободный.

Справка

Наталия Фаустова – автор-исполнитель, фотохудожник, основатель проекта в 1997-м году закончила ВГМУ им. Гнесиных по классу вокала. В 2017-ом она получила сертификат по курсу "Музыкальный терапевт в неврологической практике". Член Союза фотохудожников России, принимала участие в персональных и коллективных российских и международных выставках.

Фото: иллюстрации Анны Силивончик для Книги колыбельных и сказок на shop.dreamsong.ru.