​В Барнауле пройдет традиционный ретро-велопробег в стиле 1930-х

2 сентября в Барнауле пройдет пятый юбилейный ретро-велопробег, который организует клуб элегантных велосипедистов "Tweed Riders".

Нынешний ретро-праздник будет представлять период 1930-х годов. Дресс-код обязателен для всех участников - и для велосипедистов, и для гостей. В программе велозаезд по старым улицам Барнаула на ретро-велосипедах и конкурсы на самый интересный образ.

В усадьбе ГМИЛИКА организуют танцплощадку с мастер-классами по танцам первой трети ХХ века. Кроме того, здесь устроят кинопросмотр и покажут выставку из фондов музея. Будет работать ярмарка алтайских мастеров, гости смогут продегустировать домашнюю выпечку. Кроме того, в усадьбе будут работать тематические фотозоны, и все желающие могут присоединиться к пикнику в стилистике 1930-х годов. Гостей без велосипедов тоже ждут и обещают, что скучать не придется.

Чтобы ретро-велопробег был по-настоящему красивым, организаторы предлагают гостям праздника выбрать наряды, стилизованные под обозначенную эпоху: вдохновиться образами кинозвезд прошлых лет, киногероев из фильмов "Место встречи изменить нельзя", "Ликвидация", образами литературных персонажей из "Двенадцати стульев", "Мастера и Маргариты" и пр.

Что надеть, чтобы соответствовать?

Для дам: уместны наряды первой половины XX века – это может быть как стиль модерн (1910-е годы), так и платье с заниженной талией и шляпка-"колокол" в духе 1920-х, платье или костюм по моде 1930-х - 1940-х. Вы можете одеться в классические "британские" клетку и твид, или примерить образ скромной советской барышни в берете и белых носочках, а французского или итальянского шика ретро-образу добавят шляпки, перчатки и другие аксессуары. Украшения и аксессуары – шарфики, сумочки, элегантные туфельки. Исключены – мини-юбки, шорты, джинсы, современная спортивная одежда.

Для мужчин: классический костюм-тройка с рубашкой, или же брюки и рубашка + куртка (как вариант – куртка с жилетом). Куртка в этом случае обязана быть из шерсти, твида, драпа или вельвета, жилет может быть, в том числе, вязаным. Головной убор – кепи, шляпа, шляпа-котелок, цилиндр. Крайне рекомендованы и приветствуются: галстуки, галстуки-бабочки, шейные платки, шарфы, перчатки – элегантные и экстравагантные; а также часы на цепочке, булавки для галстука, запонки.

Вы можете посмотреть рекомендации по дресс-коду в официальном паблике ретро-велопробега. Начало праздника в 13:00 (регистрация участников). В 14:00 стартует велопробег. Праздновать будут с 13:00 до 17:00. Телефон для справок +7 913 216 0012.

Фото: vk.com/tweed_bike_ride.