​В Барнауле пройдут эксклюзивные показы концерта лидера Pink Floyd Дэвида Гилмора

Концерт "David Gilmour: Live at Pompeii" покажут в Барнауле в кинотеатрах "Мир", "Арена" и новосибирском "Эдеме" 13 сентября. Это уникальная возможность увидеть на большом экране сольный концерт одного из выдающихся музыкантов современности.

Этот концерт Дэвид Гилмор исполнял две ночи подряд на арене древнеримского амфитеатра в Помпеях спустя 45 лет после записи одноименного концерта группы Pink Floyd. 2 600 поклонников музыканта собрались на руинах древнего города, чтобы насладиться выступлением своего кумира.



Концерт "David Gilmour: Live At Pompeii" дали в ходе годового турне музыканта в поддержку своего четвертого сольного альбома "Rattle That Lock". В концерт вошли заглавные композиции с последних альбомов Гилмора "Rattle That Lock" и "On An Island", а так же уже ставшие классикой "Wish You Were Here", "Comfortably Numb", "One Of These Days" и многие другие.

Сеансы в Барнауле: 20:00 - "Мир", 20:30 - "Арена". Цена билета - 500 рублей. Уже в продаже.