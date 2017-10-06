​В Барнауле сыграют кельтскую музыку в джазовой обработке с органом

16 октября в Барнауле выступит группа Classy Jazz под управлением Олега Матвеева. Вместе с органисткой Анной Сусловой они сыграют программу "Сокровища кельтов" в новой редакции.

Classy Jazz - явление весьма оригинальное. В одном концерте они сочетают классику и джаз, ирландские жиги, элвисовские рок-н-роллы, и неаполитанскую тарантеллу с хитом от Адриано Чилинтано. Ребята говорят, что не стремятся кого-то удивить и не гонятся за внешними эффектами, но всегда придумывает что-то новое.



Импровизации музыкантов в концерте сольются с мощью и величием классического органа. Classy Jazz сыграет старинные шотландские, английские и ирландские песни, флейтовую музыку и Дюка Эллингтона. Архаичные кельтских мотивов, язык современного джаза и потрясающая энергетика классического органа - вот что нас ждет.

Полную программу концерта смотрите здесь.