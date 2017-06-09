​В Барнауле тюнингованные автомобили посоревнуются в красоте и громкости

24 июня в Барнауле отметят День молодежи. Одним из центральных событий праздника станет Чемпионат по автозвуку и тюнингу. Сотни машин соберутся в центре города, чтобы помериться красотой и звучанием.

Традиционно турнир проведут в трёх категориях: автозвук (который в свою очередь делится на соревнования по качеству звучания и звуковому давлению), мультимедиа и тюнинг. Естественно, соревнования будут сопровождаться многочисленными конкурсами для зрителей: например, на силу и выносливость, а также на метание магнитол.

История автозвука в Барнауле началась в 2011 году. Тогда в Барнауле возникла группа единомышленников, для которых автозвук стал чем-то большим, чем простая замена штатной аудиосистемы в автомобиле. Барнаульцы стали посещать федеральные соревнования в других городах и занимать призовые места в высоких классах.

В 2014 году от федераций, занимающихся проведением чемпионатов России, стали поступать предложения о проведении серьезных соревнований в Барнауле. В 2015 году собирались провести первые соревнования по версии федерации АМТ, amt-russia.ru (это самая крупная и авторитетная федерация в стране), но времени на подготовку не хватило.

Впервые этап чемпионата России по автозвуку, мультимедиа и тюнингу прошел в Барнауле в 2016 году на парковке у ТРЦ "Арена". Посмотреть, как это было можно на нашем сайте.

В этом году Барнаул принимает у себя Финал Сибири чемпионата России по автозвуку. В город приедет ещё больше крутых автомобилей, будет ещё больше участников, ещё больше действа и шоу. Более того, решено, что чемпионат пройдет в самом центре города - на пл. Сахарова.

Зрители и автолюбители смогут насладиться качественным звуком автомобилей разных марок и оценить последние достижения в мире тюнинга и стайлинга. Качество звучания (громкость, чистота и прочие параметры) судьи будут проверять профессиональными программно-аппаратными комплексами.

Фото: Андрей Вершинин.