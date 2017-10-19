​В Барнауле устроят "Осеннее рАГУ"

21 октября в Алтайском государственном университете впервые пройдет фестиваль музыкальных групп города "Осеннее рАГУ".

У "рАГУ" большая история. В университете каждый год проводят презентацию творческих коллективов. Однако теперь фестиваль вышел на общегородской уровень, здесь будут участовать самые разные, не только университетские команды.



В числе участников две группы классического университета – ВИА "Нет времени" и ВИА "Prime Time", а также исполнители каверов и авторских хитов "Paramaribo", "ZZ Pop", "Горизонталь", "Волны", "Outlooks".

Начало в 17:00 в актовом зале АлтГУ (пр. Социалистический, 68-а). Вход свободный.