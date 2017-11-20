В Барнауле выступил рэпер Гнойный

17 ноября в клубе "Garage" выступил Гнойный один из самых провокационных современных исполнителей рэпа.

За несколько часов до концерта к клубу начали подтягиваться поклонники, выстаиваясь в очередь. Она продвигалась очень медленно, ведь всех пришедших тщательно осматривали охранники. После нескольких часов ожидания на морозе, все оказались внутри клуба.



Концерт начался внезапно с трека "Соечка", без вступительных слов. После неожиданного появления Славы на сцене, людей в фан-зоне заметно прибавилось, гости от 12 до 20 лет активно подпевали, махали руками и кричали: "Антихайп!".

За час выступления Гнойный исполнил все треки со своего первого полноценного студийного альбома "Солнце мёртвых", который вышел в октябре 2017 года, вскоре после рэп-баттла Гнойный-Оксимирон. Особенность нового альбома заключается в том, что он сильно отличается от обычного баттла-творчества Славы своей концептуальностью, мрачными музыкальными и литературными аллюзиями и постоянному обращению к теме смерти.

Помимо треков с нового альбома, Гнойный исполнил несколько каверов, более веселых и легких для восприятия. Например, "Приди и охлади мой пыл", во время которого музыкант натурально охладил пыл зрителей, облив их холодной водой. Но больше всего фанатам понравился кавер на песню Филиппа Киркорова "Зайка моя".

Напомним, что в октябре 2017 года стало известно о том, что Вячеслав Машнов (настоящее имя Гнойного) будет членом жюри вместе с певицей Нюшей и поп-исполнителем Филиппом Киркоровым в вокальном шоу "Успех" на телеканале СТС, в котором Киркоров и Гнойный постоянно друг друга "цепляют" и "подкалывают".

После исполнения "Зайка моя" Гнойный саркастически пошутил: "Настоящая музыка наконец-то!"

Концерт закончился так же неожиданно, как и начался: после исполнения последнего трека Гнойный быстро попрощался со всеми и удалился в гримерную комнату, не реагируя на призывы фанатов вернуться на сцену.

Текст и фото: Александра Фоменко.

Организатор: концертное агентство SPARTA BATTLE.