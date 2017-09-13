В Барнауле выступил Вадим Самойлов с лучшими песнями легендарной "Агаты Кристи"

12 сентября в ДК "Сибэнергомаш" Вадим Самойлов дал большой концерт, спев всеми любимые песни группы "Агата Кристи".

В самом начале концерта зрители покорно сидели на своих местах, скромно пританцовывая и подпевая. Через полчаса Самойлов начал подбадривать зал, и люди все-таки начали подтягиваться к сцене, не взирая на предупреждения охраны.



"Серое небо", "Слова закончились", "Секрет", "Ковёр-вертолёт", "Опиум", "Сказочная тайга", "Как на войне" и еще более 20 волшебных композиций, которые зал пел хором, прозвучали в этот вечер со сцены. Одни песни Вадим посвящал "алтайским принцессам", девушкам из зала, другие - своим коллегам, бывшим и настоящим.

Выступление по традиции сопровождалось эффектным видео-шоу от режиссёра Виктора Вилкса: на экран, висевший позади музыкантов, транслировались названия и строчки из песен, кадры из фильмов Алексея Балабанова, а также онлайн-трансляция выступления в сепии и черно-белых тонах.

"А вы знаете, что Барнаул для меня тоже родной город, здесь прошло моё лето после 8-го класса, этот город для меня ознаменован тем, что я из ребенка стал юношей", - сказал Вадим и поблагодарил всех зрителей за чудесный концерт.

Текст и фото: Александра Фоменко.