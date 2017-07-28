В Барнауле выступит экс-лидер "Агаты Кристи" Вадим Самойлов

12 сентября в Барнауле выступит Вадим Самойлов, экс-лидер легендарной рок-группы "Агата Кристи".

На песнях "Агаты Кристи" выросло не одно поколение слушателей - было выпущено 10 номерных альбомов, десятки их песен стали всенародными хитами. Группа просуществовала более 20 лет и в 2010 году завершила свою деятельность.



Вадим Самойлов, наряду с Александром Козловым и Петром Маем, был среди основателей группы в 1985 году. Он стал единственным участником группы, игравшим в ней на протяжении всех лет её существования, выступая в качестве вокалиста, гитариста, аранжировщика, автора песен и продюсера.

Помимо работы в "Агате Кристи" за плечами Вадима две сольные пластинки: "Полуострова" и "Полуострова-2". Песня "Позови меня, небо" стала основной музыкальной темой фильма "Мне не больно".

В ноябре 2016 Самойлов представил неизданные демоверсии своих старых песен под названием "Черновики для Агаты", куда вошли не только ранее записанные песни в разных аранжировках с изменёнными текстами, но и песни, которые были ранее неизвестны публике и нигде не звучали.

На концерте Вадим Самойлов споет любимые песни группы "Агата Кристи", а также композиции из сольных проектов, премьеры его новых песен и музыку из фильмов Алексея Балабанова.

Место: ДК "Сибэнергомаш"

Время: 19:00

Цена: 1300-3100.