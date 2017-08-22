В Барнауле выступит легенда хэви-метала 1980-х Удо Диркшнайдер

В Барнаул с сольным концертом приедет один из основателей легендарной немецкой хэви-метал-группы Accept Удо Диркшнайдер.

По версии DigitalDreamDoor Accept занимает 43 место среди 100 величайших хэви-метал групп и девятое место среди 100 величайших пауэр-метал групп.

Accept всегда отличался оригинальным вокалом, плотностью и насыщенностью звука, мелодичностью и виртуозностью гитарных соло. Это подчёркнуто брутальная, агрессивная ритмическая музыка с сочетании с хард-роком Этот стиль группы называют "тевтонский рок". Группу организовали в 1971 году Михаэль Вагенер (гитара) и Удо Диркшнайдер (вокал).

Настоящим прорывом стал третий альбом группы Breaker 1981 года. "Знаете, как проверить, металюга вы или нет? Да проще некуда! - писали журналисты. - Если на вашей полке до сих пор нет LP Accept 1981 года "Breaker", то вы и понятия не имеете, что такое хэви-метал". Золотое время группы пришлось на 1980-е.

Летом 1987 года Диркшнайдер покинул группу и организовал команду U.D.O. Разногласия возникли от того, что Accept ориентировался на американский рынок, которому тяжелый "тевтонский рок" был не понятен. Впрочем, над первым альбомом проекта также работали музыканты Accept. По версии той же DigitalDreamDoor проект U.D.O занял 29 место в списке 100 лучших пауэр-метал-групп.



Журналисты трактовали название группы как Udo Dirkschneider Orchestra. Сам Удо Диркшнайдер придерживается версии United Democratic Organization. А члены группы в шутку говорили, что U.D.O. надо понимать, как United Dipstick Organization (Объединенная Организация Балбесов).









В 1990-е Accept попытался воссоединиться, но к тому времени их классический металл был уже не актуален. Музыканты спорили, в каком направлении двигаться и в итоге выпустили еще два альбома, первый из которых публика приняла на ура, а вот ко второму отнеслась прохладно. После группа окончательно распалась, а Диркшнайдер снова собрал U.D.O.

Критики сходятся во мнении, что у вокалиста уникальный голос. Его называли "кашлем курильщика" и "воплем плачущего привидения". "Вы хотите знать, что я думаю о своем голосе? Я ненавижу его! - смеется сам над собой Удо. -Разве это нормальный человеческий голос? Разве им можно воспроизвести мелодию? Иногда я просто не могу его слушать! Ну почему я не могу петь более мелодично, а? Ну да, вы станете меня уверять, что мой голос какой-то особенный, он напоминает голоса Бона Скотта из AC/DC, и Роба Хэлфорда из Judas Priest… Вы будете меня просить не менять манеру пения, и… Я не стану её менять!"

Место: ДК «Сибэнергомаш»

Время: 10 октября, 19:00

Цена: 1600-3900.