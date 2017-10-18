​В Барнауле выступит мастер романса Александр Малинин

13 ноября в Барнауле выступит Александр Малинин с программой «Влюбленный в романс».

Это определенно концерт, от которого будут в восторге ценители старинного русского романса. Уникальности концерту добавят специальные гости – народная артистка Республики Северная Осетия-Алания Вероника Джиоева, симфонический оркестр Москвы «Русская филармония» и государственная академическая хоровая капелла имени А.А. Юрлова.



Малинин – народный артист России и обладатель именной звезды на московской «Площади звезд» в ряду с корифеями отечественной эстрады, как Александр Вертинский, Леонид Утесов, Клавдия Шульженко. Как артист, имеющий самые большие продажи альбомов в своей стране, Александр Малинин награжден международным призом 'The World Music Awards'.

Вокальный талант артиста настолько широк, что каждый зритель с изумлением открывает для себя новые грани Малина и в эстрадном исполнении, и в классических русских романсах.

Концерты Малинина – это всегда океан эмоций, музыка, которая возвышает и волнует, классика и современное искусство в одночасье, высочайшее исполнительское мастерство и следование традициям русской вокальной школы.

Место: театр драмы

Время: 13 ноября, 19:00

Цена: 1200-3200.