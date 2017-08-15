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​В Барнауле выступит прима знаменитого цыганского театра

2017/08/15 12:42

В Барнауле выступит заслуженная артистка России, прима театра "Ромэн" Ольга Янковская.


Ольга – уникальная исполнительница цыганских песен и романсов с настоящей страстью. Любители кино знакомы с певицей по фильмам "Бежать…", "Заяц над бездной", "Весёлые гастроли на Чёрном море", "УГРО. Простые парни – 1" (2007), "Цыганочка с выходом" (2008).

Она родилась в семье артистов цирка, но сразу после окончания школы в 1985 году пришла работать в "Ромэн". Сегодня Ольга – ведущая актриса театра. Она участник, организатор и ведущая международных фестивалей ромского искусства "Цыганское подворье".

Так же на сцену в этот вечер выйдут солисты театра "Ромэн" Ромалия Джелакаева (вокал, танец), Борис Тарасов (скрипка), Фархад Шишков (гитара, вокал), Михаил Вербицкий (гитара, соло).

Место: филармония Алтайского края
Время: 29 сентября, 18:30
Цена: 600-800 рублей.

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