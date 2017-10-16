​В Барнауле выступит рэпер Obladaet

20 октября в Барнауле выступит один из главных героев отечественной рэп-индустрии Obladaet. Исполнитель дает большой тур по стране с заездом не только в большие города, но и в отдалённые уголки.

Его зовут Назар Вотяков, и он родился в 1991 году в Иркутске, но потом перебрался в Санкт-Петербург. Изначально Obladaet позиционировал себя как баттл-рэпер, поэтому участвовал в различных грайм баттлах.



Не прошел и год, как Obladaet одержал победу в баттле Grime Music Group и решил попробовать себя в качестве грайм-исполнителя. Параллельно с участием в баттлах Obladaet в конце 2014 года Назар записал все треки и выпустил альбом «Home Run». Релиз приходится по душе русскоязычным любителям грайма.

Осенью 2015 года за счет выступлений на Russian Grime Clash Battle Obladaet снова заставил заговорить о себе. Правда, в полуфинале в соперники ему в попался Redo, который выбил Облу из борьбы.

Той же осенью Obladaet подал заявку на участие в рэп-передаче Beats&Vibes на MTV. Он попал в список 16 участников шоу, но вылетел в 1/4 финала, хотя был высоко оценен.

В мае 2016 года вышла вторая крупная работа Облы - альбом «Double Tap», который буквально за пять дней вошел в топ-4 по продажам в Itunes.

Место: клуб Garage

Время: 19:00

Цена: 800 рублей.