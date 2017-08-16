В Барнауле выступит романтичная новосибирская пост-панк-группа "Буерак"

21 августа в Барнауле выступит новосибирская группа "Буерак". Коллектив, основанный в 2014 году, почти сразу обрел популярность в кругах любителей современного рока.

В 2016 году "Буерак" вошел в состав финалистов конкурса Jagervibes Indie Awards сразу в двух номинациях: "Группа года" и "Рок-артист года". Коллектив характеризуется ироничным звучанием, отражающим обыденную жизнь как советского периода истории нашей страны, так и злободневные течения в современности.



Лирический герой, история которого прослеживается в каждой песне, начинает свой путь в несуществующем городе Усть-Чилиме, рассказывает о своем быте, увлечениях и поездках в столицу. В композициях группы, по мнению одного из участников, Артема Черепанова, не стоит искать глубинных смыслов: "У нас нет серьезного рок-подхода. Наоборот, мы смеемся над этим рок-китчем, пафосом. Не чтобы это шутка, нам просто хочется это все довести до максимального абсурда".



Помимо песен с альбома "Танцы по расчету" слушателей ждут самые популярные треки, записанные ранее.

Место: Rock Pub

Время: 21 августа, 19:00

Цена: 350 рублей.

Артём Гусельников.