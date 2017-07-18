​В Барнауле во второй раз пройдет всероссийская "Ночь кино"

27 августа в Барнауле пройдет вторая акция "Ночь кино": зрители смогут бесплатно посмотреть известные российские фильмы. Одновременно эти фильмы будут смотреть в кинотеатрах и на открытых площадках по всей стране.
Объявлено интернет-голосование за картины, которые продемонстрируют в "Ночь кино". На этот раз предлагается 15 картин:
- Время первых
- Ледокол
- 28 панфиловцев
- Экипаж
- Три богатыря и Морской царь
- Дуэлянт
- Викинг
- Притяжение
- Иван Царевич и Серый Волк – 3
- Кухня. Последняя битва
- Жених
- Смешарики: Легенда о золотом драконе
- СуперБобровы
- Снежная королева – 3: Огонь и лед
- Ёлки 5.
Интернет-голосование продлится до 25 июля. Здесь можно оставить голос за один или несколько понравившихся фильмов. В "Ночь кино" в Барнауле бесплатно покажут тройку фильмов, набравших наибольшее количество "лайков". В настоящее время лидируют "Время первых", "Экипаж" и "Притяжение".