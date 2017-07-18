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​В Барнауле во второй раз пройдет всероссийская "Ночь кино"

2017/07/18 15:23

27 августа в Барнауле пройдет вторая акция "Ночь кино": зрители смогут бесплатно посмотреть известные российские фильмы. Одновременно эти фильмы будут смотреть в кинотеатрах и на открытых площадках по всей стране.


Объявлено интернет-голосование за картины, которые продемонстрируют в "Ночь кино". На этот раз предлагается 15 картин:

  • Время первых
  • Ледокол
  • 28 панфиловцев
  • Экипаж
  • Три богатыря и Морской царь
  • Дуэлянт
  • Викинг
  • Притяжение
  • Иван Царевич и Серый Волк – 3
  • Кухня. Последняя битва
  • Жених
  • Смешарики: Легенда о золотом драконе
  • СуперБобровы
  • Снежная королева – 3: Огонь и лед
  • Ёлки 5.

Интернет-голосование продлится до 25 июля. Здесь можно оставить голос за один или несколько понравившихся фильмов. В "Ночь кино" в Барнауле бесплатно покажут тройку фильмов, набравших наибольшее количество "лайков". В настоящее время лидируют "Время первых", "Экипаж" и "Притяжение".

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