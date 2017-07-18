​В Барнауле во второй раз пройдет всероссийская "Ночь кино"

27 августа в Барнауле пройдет вторая акция "Ночь кино": зрители смогут бесплатно посмотреть известные российские фильмы. Одновременно эти фильмы будут смотреть в кинотеатрах и на открытых площадках по всей стране.

Объявлено интернет-голосование за картины, которые продемонстрируют в "Ночь кино". На этот раз предлагается 15 картин:



Время первых

Ледокол

28 панфиловцев

Экипаж

Три богатыря и Морской царь

Дуэлянт

Викинг

Притяжение

Иван Царевич и Серый Волк – 3

Кухня. Последняя битва

Жених

Смешарики: Легенда о золотом драконе

СуперБобровы

Снежная королева – 3: Огонь и лед

Ёлки 5.

Интернет-голосование продлится до 25 июля. Здесь можно оставить голос за один или несколько понравившихся фильмов. В "Ночь кино" в Барнауле бесплатно покажут тройку фильмов, набравших наибольшее количество "лайков". В настоящее время лидируют "Время первых", "Экипаж" и "Притяжение".