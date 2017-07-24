​В Барнауле впервые даст концерт германская группа JUNO17

28 сентября в Барнауле выступит молодая группа из Германии JUNO17. Ее уникальность в том, что ребята используют смешение различных музыкальных направлений и совсем не думают о жанре.

В составе группы:

Филип Хофманн (Philipp Hofmann) - солист

Филип Штауцебах (Philipp Stauzebach) - гитара

Ёшуа Мете (Josua Mette) - бас-гитара

Себастиан Шмитт (Sebastian Schmitt) - ударные

"То, что ребята пришли из разных течений – большой подарок, - рассказал фронтмен Филип Хофманн "Ostthüringer Zeitung". - Меньше риска погрязнуть в одном музыкальном направлении, и больше возможностей для черпания вдохновения. Это невероятно упрощает работу в студии и при записи песен. Мне самому, даже если я очень захочу, очень сложно организовать музыку. При этом всегда интересно, что слышат люди между строк. Я не фанат рамок, ограничений. Я думаю здорово, если каждый находит свой смысл. В конечном итоге для меня важно, что музыка волнует слушателей. И жанр при этом не имеет никакого значения!"

"Их песни очень эмоциональны, с умелой аранжировкой, - пишет про JUNO17 "Journal Frankfurt". - Ясные и запоминающиеся мелодии, глубокие тексты и сильные образы. Их звучание и исполнение настолько аутентичны и искренни. Их любовь и страсть к музыке находят отражение в их творчестве".

Группа выступает на различных площадках Германии, принимала участие в крупных музыкальных фестивалях, таких как Stausee Open Air in Thüringen, Drum&Bass Festival Dresden, Das Museumsuferfest in Frankfurt, а также активно участвует в благотворительных концертах.

Участники группы выступали в составе других коллективов на различных площадках и за пределами Германии. Ребята были знакомы и до встречи в студии, но не представляли, что когда-то смогут стать одной командой.



Солист Филип Хофманн с раннего детства занимается музыкой. В 7 лет на Рождество он получил свой первый синтезатор, в 14 основал музыкальную группу в гимназии. "Я понял, что без музыки моя жизнь потеряла бы краски. Во время написания песен я переживаю и анализирую мысли и полученный опыт, или же просто отключаюсь от внешнего мира. Прежде всего, никто и ничто не сможет заменить момент выступления на сцене. Это самое главное".

Название группы JUNO17 связано с датой рождения солиста Филипа и одной особенной историей, которая стала ключевой в песне "Новый день" ("Ein neuer Tag").

Начало концерта в 19:00 в Rock Pub. Цена билета: 600 рублей. Бронирование столов: 60-07-78, 35-95-95.