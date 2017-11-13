​В Барнауле впервые проведут фестиваль крафта и домашних напитков

25 ноября в баре "Эльбрус" (пр. Социалистический, 59) впервые пройдет "Алтайкрафтфест". В одном месте соберутся любители, знатоки и производители напитков из Алтайского края, а также Кемерова и Новосибирска.

Обещают участие около 30 производителей, которые представят более 100 сортов эксклюзивных напитков на самого придирчивого любителя - сладкие и с горчинкой, кофейные и шоколадные, со всевозможными цветочными, ягодными и фруктовыми вкусами, с тыквой, пряностями, а также продукты из натурального алтайского меда



Также здесь проведут профессиональный конкурс среди пивоваров. А гостей ждут музыкальные выступления, фудкорт с закусками и горячей сытной едой, чемпионат по бирпонгу и другие занимательные конкурсы.

В обмен на билет гости получат

- фирменный бокал фестиваля,

- буклет-путеводитель по фестивалю,

- 5 жетонов для дегустаций,

- бирдекель и карандаш для заметок.

Подробности смотрите здесь.