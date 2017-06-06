​В Барнауле впервые пройдет Фестиваль уличного кино

12 июня Алтайский край впервые присоединится к Международному фестивалю уличного кино. Под открытым небом, в Парке спорта Алексея Смертина, барнаульцы смогут посмотреть шесть короткометражных картин, отобранных из более чем 800 заявок.

Как сообщает краевое управление по культуре, "каждый желающий сможет проголосовать за понравившуюся работу светом фонарика или телефона. По итогам народного голосования в конце августа будет отобран фильм-победитель".



Зрителям покажут фильмы-лауреаты I Фестиваля экранизаций - картины режиссеров из Москвы, Челябинска, Перми, а также две работы алтайских кинематографистов. А Молодежный центр кинематографистов Алтая проведет программу "Как снять свое кино?" и мастер-классы по краудфандингу и питчингу. Здесь презентуют алтайские кинопроекты и веб-сериал. Все желающие смогут поучаствовать в актерском тренинге от театральной студии "Арт-терапия".

Всего на фестивале будут открыты 10 интерактивных площадок, выступят творческие и спортивных коллективы.

"Фестиваль уличного кино - по-настоящему народный феномен, - говорит основатель проекта Александр Щеряков. – Мы принципиально отказались от жюри и начали проводить конкурсные кинопоказы под открытым небом, знакомя с молодежным кинематографом и включая в процесс отбора всех желающих. Идея пришлась по вкусу большому числу людей и за три года наша некоммерческая инициатива выросла более чем в 20 раз. Мы очень рады, что в этом году в фестивальный тур впервые вошел Алтайский край".

Справка

Фестиваль уличного кино - некоммерческий проект, запущенный в 2014 году на Дальнем Востоке России. За три года проект успел заработать два мировых рекорда, проехать более 20 тысяч километров и собрать больше миллиона зрителей. В его поддержку высказывались Эмир Кустурица, Никита Михалков, Владимир Познер, Павел Лунгин, Тимур Бекмамбетов и другие деятели культуры.