​В Барнауле впервые прозвучит музыка из аниме легендарного Хаяо Миядзаки

21 сентября в Барнауле пройдет концерт музыки из аниме Хаяо Миядзаки, знаменитейшего японца, подарившего миру фильмы "Мой сосед Тоторо", "Принцесса Мононоко", "Ходячий замок" и, конечно, оскароносные "Унесённые призраками".

Миядзаки называют "японским Диснеем". Героями его историй всегда становятся обыкновенные девочки и мальчики, добрые и бесстрашные защитники. Так что японские дети поголовно влюблены в миры, который создал режиссёр. Благодаря темам взаимоотношений человека и природы, ярким гуманистическим идеям, Миядзаки быстро завоевал и любовь взрослых.



Музыку к большинству его фильмов написал Дзё Хисаиси. Композитора и режиссёра связывает давняя дружба еще со времен вышедшего в 1984 году фильма "Навсикая из Долины ветров". Это фильм по мотивам нарисованной самим Миядзаки манги. "Навсикая" стала успешной, вдохновила аниматора на дальнейшие подвиги и прославила Хасаиси как композитора. В благодарность он работал над всеми дальнейшими проектами Миядзаки.

Дзё Хасаиси, пожалуй, самый известный в Японии композитор. Ещё во время учебы в музыкальном колледже он увлекся минимализмом, и этот стиль определил характер его творений на долгие годы. Композитор поставил рекорд - четыре раза получал награду Японской киноакадемии в номинации "Лучшая музыка к фильму". Он писал музыку ко многим фильмам Такеши Китано, а также создал музыкальное оформление Параолимпийских игр 1998 года в Нагано.



В Барнауле музыку Хасаиси сыграет камерный оркестр под управлением дирижера Котаро Кимура. Как и многие японцы его поколения, он вырос на фильмах Миядзаки. Кимура известен грандиозным проектом 2011 года: исполнением всех симфоний Бетховена в один день. "Голосом" концерта станет Сатоко Ота (сопрано), известная японская певица и драматическая актриса). Концерт также будут сопровождать красивейшие видео-инсталляции.

Место: ДК «Сибэнергомаш»

Время: 19:00

Цена вопроса: 800-2000.