Третья попытка. ​В Барнауле впервые выступит известная рейв-группа Little Big

13 июня в 19:00 в клубе "Фараон" выступит знаменитая российская рейв-группа Little Big. Обещают море позитива и диковинное шоу. Впрочем, как всегда на концертах этой группы.

Напомним, что это уже третья попытка группы выступить в нашем городе. Концерт был заявлен еще осенью прошлого года, но тогда Little Big объехали наш город стороной, выступив тем не менее в Новосибирске. Вторая попытка (концерт перенесли на 30 апреля 2017 года) тоже не удалась из-за болезни одного из участников группы. Надеемся, что 13 июня концерт все же состоится.



Группа образовалась в 2013 году в Санкт-Петербурге и заявила о себе 1 апреля, выпустив свой первый клип "Every Day I’m Drinking" на YouTube. Музыканты потом признавались, что "просто снимали первоапрельский видос, а он выстрелил". За месяц они написали еще шесть песен и выступили на разогреве у Die Antwoord.

Первый полноценный альбом группы With Russia From Love был выпущен 17 марта 2014 года. Группа уникальна тем, что не вложив ни копейки в раскрутку и просто выкладывая ролики на YouTube, получила потрясающую известность в Европе. Там она, пожалуй больше популярна, чем в России

19 декабря 2015 года группа выпустила второй альбом - Funeral Rave. В следующем году клипы на песню "Give Me Your Money" и "Big Dick" стали лауреатами Berlin Music Video Awards 2016. Клип "Big Dick" преодолел отметку в 20 миллионов просмотров. Бэм Марджера на своём сайте отметил, что в этом видео "можно увидеть все возможности человеческой сексуальности: от техно бита до множества голых тел и дикого количества аналогий между едой и сексом".

Коллектив называет себя сатирической арт-коллаборацией. Одновременно важны и музыка, и визуальный ряд, и шоу. При этом Little Big обыгрывает в каждом своём треке и клипе различными национальные стереотипы о русских. Критики отмечают, что при этом Little Big - группа со своей собственной идентичностью: коллектив представляет слушателю свой взгляд на русские народные песни и русскую культуру

"Мы всегда были рок-музыкантами и остаёмся ими, - рассказал вокалист Илья Прусикин в интервью порталу Berlin Visual. - То, что мы сейчас играем, - это новая формация рок-музыки. Все наши песни имеют структуру рок-композиции, а не электронного трека. Но одновременно мы с детства любили рейв, и совместили эти два жанра".

У группы есть своя продакшен-компания и опыт съёмки видеороликов, все свои музыкальные видео они выпускают сами. Видеоклипы группы отличаются большой долей гротеска и распространяются вирусно.