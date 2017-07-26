​В Барнауле запустили благотворительную эстафету "100 друзей"

Благотворительный фонд "Облака" и компания "Грильница" запустили акцию по сбору детей в школу. 24 августа "Грильница" выделит сумму, равную числу их подписчиков в инстаграме @grilnica_barnaul, на благотворительность.

Чтобы стать участником, нужно:

- подписаться на инcтаграм @grilnica_barnaul

- выложить короткое видео или фото с фразой "Я участвую в проекте "100 друзей " Грильницы и помогаю детям. Передаю эстафету своим друзьям. И указать троих друзей

- поставить хештег #Грильница100друзей.

С помощью этой эстафеты добра "Облака" планируют собрать более 100 детей в школу. Это дети из приюта "Солнышко", а также из малообеспеченных семей. Для ребят купят школьную форму, обувь, учебники, канцелярские принадлежности, рюкзаки. В среднем, чтобы собрать одного ребенка в школу необходимо 5000 рублей. И каждый может помочь. Координатор акции от фонда Облака - Наталья Гранько.

Также можно пожертвовать любую сумму по реквизитам фонда "Облака" с сообщением "Детям в школу".

- 4817760052280819 зарегистрирована на Евгению Александровну К. (семейный помощник в фонде "Облака").

- 4276020427762163 зарегистрирована на Джамилю Алибулатовну С. (директор фонда).

- 5197785013982655, благотворительный фонд "Облака" (Альфабанк).