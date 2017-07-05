В Барнауле запустили необычный театральный проект "Слепая читка"

9 июля на теАRТральной площадке "Спичка". Для участия собрались актеры разных театров Барнаула, а также актеры театров других городов.

"Слепая читка" это новый формат для города. Согласно правилам, название пьесы, как и имя автора, становится известно только перед началом читки, когда актеры находятся на сцене, а зрители заняли свои места в зале.



Таким образом, актеры существуют в равных условиях со зрителями. Знакомство с персонажем (со своим героем) происходит "здесь и сейчас". Фактически стирается грань между актерами и действующими лицами, между зрителем и актером, между жизнью и игрой. Судьбу пьесы определят зрители и актеры после читки. Нужен ли городу этот спектакль, заинтересует ли актеров эта пьеса.

Автором проекта стал Александр Агалаков. В читке примут участие:

Дмитрий Плеханов (краевой театр драмы им. Шукшина)

Оля Кудряшова (Государственный русский драматический театр имени Н.А. Бестужева)

Виктор Осипов (краевой театр драмы имени В. М. Шукшина)

Елена Кайзер (Красноярский театр юного зрителя)

Сергей Рассахань (краевой театр драмы имени В. М. Шукшина)

Анастасия Южакова (краевой театр драмы имени В. М. Шукшина)

Александр Фатеев (Государственный русский драматический театр имени Н.А. Бестужева)

Анна Плеханова (краевой театр драмы имени В. М. Шукшина)

Семён Сковородин (Молодежный театр Алтая).