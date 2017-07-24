В барнаульском кинотеатре впервые прошел Фестиваль попкорна

22 июля, в ТРЦ "Пионер" прошел первый в истории города фестиваль попкорна. Несколько часов гости дегустировали попкорн самых разных вкусов: от привычных всем - карамельного и шоколадного, до нестандартных - барбекю и ежевика.

Все пришедшие на фестиваль могли поучаствовать в викторине, отвечая на простые и сложные вопросы о попкорне, способах его приготовления и истории его изобретения. Самые быстрые и догадливые ребята, которым отвечать на вопросы помогали родители, получали призы и, конечно, вкуснейшую порцию кукурузной закуски.



Аниматоры-миньоны проводили конкурсы, пели и танцевали, а также учили всех готовить азотный попкорн. Дети боялись брать его в руки, а тем более есть из-за невероятного эффекта: пар от попкорна шел клубами в разные стороны. Но желание попробовать необычное сочетание попкорна и "азотного соуса" было сильнее. Фестиваль закончился поеданием собственноручно приготовленного гостями и ведущими мороженного и розыгрышем билетов на сеансы мультфильмов в кинотеатре "Peoneer cinema".

От нескольких десятков килограммов воздушной кукурузы не осталось и следа.

Текст и фото: Александра Фоменко.