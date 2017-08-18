​В барнаульском парке пройдут кинопробы

23 августа в проекте "Открытая библиосреда" библиотека имени Шишкова и Молодежный центр кинематографистов Алтая устроят настоящие кинопробы.

Почувствовать себя актёром может любой гость парка "Солнечный ветер".



У Алтая славная "киношная" история – здесь снимали первые советские фильмы – "Красный газ" и "Белый клык", Василий Шукшин снимал свои "Печки-лавочки", а несколько лет назад Евгений Бедарев снял "Пока цветет папоротник". Кроме того, многие знаменитые актёры родом с Алтая.

Библиотека представит в парке книжную выставку о кино, алтайских режиссерах и актерах. А Центр кинематографистов проведет кинопробы. Чтобы предстать перед камерой и взором настоящего режиссера, нужно подготовить небольшую чтецкую работу (проза, небольшой монолог из пьесы или стихотворение) и, конечно, представить себя. Начало в 18:30.