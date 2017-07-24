​В барнаульском парке спорта пройдет многочасовой рок-фестиваль

6 августа в 15:00 на открытой площадке парка спорта Смертина стартует первый масштабный барнаульский рок фестиваль "Парк Рок".

Гости услышат самые популярные хиты русского рока, мировые хиты и авторскую музыку в живом исполнении. Организаторы обещают качественное музыкальное и световое оборудование, выступления легендарных рок-команд Барнаула и края, а также гостей из Новосибирска, развлекательные площадки, призы и подарки.



О своем участии уже заявили известные рок-группы: "SkaйФ" (трибьют группы "Ленингард"), "REBELS STREET", "Волны", "Тиара", "NольТри", "Шоу Мегабит", "Несуразные вещи", "РЭТОР", "Outlooks", "Провинция", "Ракеты", "PunkRock Orchestra ПП", "Redrollers". Имена всех ключевых фигур фестиваля пока не называют.

Команды, которые заявились на фестиваль, известны далеко за пределами края. По подсчетам количество зрителей составит более 2 500 человек.