В барнаульском парке впервые прошел многочасовой рок-фестиваль

В воскресенье, 6 августа, Парк спорта Алексея Смертина принял первый в городе масштабный рок-фестиваль. Несколько тысяч человек получили заряд бодрости на всю неделю.

Только живая музыка и драйв — восемь часов подряд гостей фестиваля радовали выступления известных рок-команд Барнаула, в частности, шоу "Мегабит", "Redrollers", "Рэтор", "Rebels street", "Волны", "Outlooks", "Провинция", команда "Part of me" (мемориал "Linkin park"), "Несуразные вещи", Punkrock Оrchestra "ПП", "Тиара", гости из Бийска — группа "Nоль три" и Новосибирска — "Ракеты". В завершении фестиваля выступила группа "SkайФ", которая исполнила знаменитые хиты "Ленинграда".

Текст: Светлана Васюченко.

Фото: Светлана Васюченко и Дмитрий Лямзин