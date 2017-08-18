​В барнаульском театре кукол репетируют "Чёрную курицу" и готовятся открыть сезон

Новый театральный сезон "Сказка" откроет уже 6 сентября. В этот день в 12:00 покажут спектакль "Денискины рассказы". А незадолго до спектакля устроят праздничное открытие. В театре полно планов: здесь репетируют новый спектакль и готовят проект для самых маленьких зрителей.

Новым логотипом театра стала карнавальная дама, которая держит в руках Пьеро, поэтому и открытие будет карнавальным и очень красочным, обещают в "Сказке". В шоу примут участие студенты АГИК. В этом году труппа пополнилась пятью выпускницами театрального отделения.



На ближайшее время на втором этаже бывшего кинотеатра "Родина" планируют запустить проект "Театр на подушках". Здесь приобщиться к театральному искусству могут самые маленькие зрители - от 1,5 лет. Уже идут репетиции "Мойдодыра" и "Колобка".

Свободная планировка пространства позволит актёрам разными способами взаимодействовать с малышами, сделав театр по-настоящему интерактивным.

"Каждый раз обстановка может меняться. Мы можем играть на сцене, а можем усадить зрителей в круг, играть внутри него или за ним, - говорит режиссёр-постановщик и руководитель проекта Антон Абрамов. - Если в спектакле говорится "убежало одеяло, улетела простыня", то всё действительно должно бегать и летать".

Главной постановкой начала сезона будет спектакль "Черная курица, или Подземные жители" по волшебной повести для детей Антония Погорельского (Алексея Перовского). Она была написана еще в 1829 году и стала первом авторским произведением литературы для детей на русском языке. Спектакль ставят художник Московского камерного детского театра кукол Ирина Хмарук и главный режиссёр Кировского театра кукол Павел Овсянников.

"Об этом произведении многие слышали, но не все его читали, - говорит Павел Овсянников. - Это позволяет нам немного пофантазировать - "поиграть" с куклами, актёрами, тенями, сочетанием масштабов".

Герой сказки - мальчик Алёша, он учится в петербургском пансионе. Однажды он спас от ножа кухарки свою любимую курицу Чернушку, и они отправились в подземное королевство. В награду за спасение курицы Алёша получил способность всегда знать уроки, ничего не изучая. Но даже самый волшебный дар может принести неприятности, если им неправильно воспользоваться.

"Это будет вдумчивый спектакль, - говорит Овсянников. - Местами волнительный. Он скорее для среднего звена школьников, а не для малышей".

Декорации для спектакля сделаны и массива дерева. Это не бутафория, так что, по словам Ирины Хмарук, у спектакля будет особая энергетика. Также из кусков дерева, причем из твёрдых пород, вырезаны все куклы. В этот раз в постановке используют штоковые, а не веревочные марионетки. У них всего четыре нити и две палки-штока. С такими куклами в театре не работали давно.

Особое внимание уделили декорациям. Световые эффекты начали репетировать еще до приезда режиссёра. Здесь будут свечи и зеркала, чтобы показать бесконечность и таинственность подземного мира, а также отдельные сцены с театром теней. Премьера намечена на 21 октября.

Надежда Тиунова.