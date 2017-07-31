Афиша

​В Барнаульском зоопарке родились тигрята

2017/07/31 12:22

29 июля Барнаульский зоопарк объявил о рождении тигрят в семье тигров Багиры и Шерхана. В этот день здесь праздновали День амурского тигра.


Трёх замечательных котят Багира родила месяц назад, 27 июня ровно в три часа ночи.




Это действительно важное событие, учитывая, что амурский тигр занесен в Красную книгу и охраняется государством. Так что зоопарк внес вклад в увеличение популяции этого животного.




По словам директора Барнаульского зоопарка Сергея Писарева, тигрята чувствуют себя хорошо и уже пытаются выбраться из жилища.










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