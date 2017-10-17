В барнаульской галерее объявили сбор работ немолодых и "несоюзных" художников

Барнаульская галерея "Республика ИЗО" откроет выставку "50+", а пока объявила сбор работ.

Если бабушка на пенсии увлеклась рисованием, а дедуля всегда рисовал, но хранит картины в чулане, самое время явить миру их талант. Недавно в галерее прошла выставка молодых ребят "Собрание 5", а теперь здесь принимают работы самодеятельных творцов, которые не состоят в Союзе художников и которым больше 50 лет. От одного автора принимают не более пяти работ.



Работы можно принести до 29 октября на пр. Космонавтов 6-г, в ТВК "Республика" (левое крыло, 4 этаж). Галерея работает с 13:00 до 19:00 (кроме понедельника и вторника).