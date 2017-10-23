​В барнаульской галерее открылась выставка с "губернаторскими" яйцами

В галерее Universum проходит краевая выставка "Алтай мастеровой". Свое творчество здесь представили 12 народных умельцев.

"Алтай мастеровой" не просто экспозиция. Это конкурс. Творческие люди из Барнаула, Белокурихи и районов края борются за звание "Народный мастер Алтайского края". Специально к выставке они создали изделия из фарфора, шерсти, дерева, а также кукол и коллекцию яиц с изображением глав нашего региона и правителей России. Их сделал Владимир Штерклов из Павловского района. Мастер сначала выстругивал деревянные яйца, а потом вырисовывал на них знакомые черты глав края и страны на основе архивных фото.



Деревянные макеты церквей, ожившие герои народных сказок – баба Яга, Змей Горыныч и Емеля, кованые розы – это и многое другое посетители могут увидеть в "Universum". А особо творческим галерея предоставит возможность самим создать шедевр на встречах с мастерами.

Мастер-класс "Птица пава – красота небывалая"» от Светланы Булатовой, мастера по лоскутному шитью - 24 октября в 15:00.

Мастер-класс по бисероплетению бижутерии от Светланы Старшиновой, руководителя студии бисера - 27 октября в 15:00.

На все занятия вход свободный.

Выставка продлится до 3 ноября.

Текст и фото: Оксана Килина.