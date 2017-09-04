В барнаульской галерее расскажут о скандальном художнике XIX века

6 сентября в галерее "Бандероль" искусствовед Любовь Норгелене прочитает лекцию об одном из самых скандальных художников XIX века. Героем станет Гюстав Курбе.

Он эпатировал утонченную публику XIX века своими своеобразными творческими пристрастиями. Его взгляды на искусство вызывали отвращение, восхищение или негодование, но никого не оставляли равнодушными. Жан Дезире Гюстав Курбе - один из крупнейших художников Франции на протяжении XIX века, ключевая фигура французского реализма. Считается, что Курбе завершил романтизм и основал реализм в живописи.

"Живопись заключается в представлении вещей, которые художник может увидеть и коснуться, - говорил художник. - Я твёрдо придерживаюсь взглядов, что живопись - предельно конкретное искусство и может заключаться лишь в изображении реальных, данных нам вещей. Это совершенно физический язык".



Курбе - автор нескольких скандальных, не выставлявшихся, но известных современникам эротических картин ("Происхождение мира", "Спящие" и др.). Его натурализм, приправленный, в жанровых картинах, социалистической тенденцией, вызвал много шума в артистических и литературных кругах, благодаря этому художник приобрел немало врагов, хотя также и массу приверженцев.