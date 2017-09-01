​В барнаульской "Спичке" снова показали спектакль "Душевнобольной"

31 августа на независимой культурной площадке "Спичка" в третий раз представили спектакль режиссера Константина Иванченко по пьесе Юрия Хортиева "Душевнобольной".

Его не ставили еще ни в России, ни за рубежом, а барнаульская театр-студия "Nahaliro" решилась на этот шаг. После премьеры "Душевнобольного" руководству "Спички" стали поступать звонки от зрителей с просьбой показать этот спектакль еще раз. Постановка полюбилась публике. Актеры сыграли спектакль во второй раз. А теперь и в третий.



Желающих посмотреть (и пересмотреть) было много - в зале не хватило мест, и зрителям пришлось потесниться. В финале артистам аплодировали стоя и дарили цветы.

Чем же так хорош "Душевнобольной"? Возможно, своим сумбуром и таинственностью. Пять совершенно непохожих людей находятся в комнате. Они разговаривают между собой, посмеиваются друг над другом, делятся своими сокровенными мыслями, вспоминают счастливые моменты из прошлой жизни. Но кто они? Почему находятся вместе? В середине спектакля в голову к зрителю закрадывается мысль о том, что есть что-то общее между этими незнакомцами. До финала герои пьесы держат публику в напряжении и загадке. Этот спектакль заставляет задуматься о том, кто мы и ради чего живем. Да и вообще о жизни и человеческой душе в целом. "Если душа болит, значит, она есть" – заключает один из героев и с ним трудно спорить.

"Спичка" готовится к своему первому театральному сезону, который стартует в сентябре. Сотрудники таARTральной площадки заверили, что "Душевнобольной" будет в программе спектаклей. Так что все, кто еще не видел эту историю – следите за афишами.

Текст и фото: Оксана Исакова.