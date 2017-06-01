​В эту субботу на ТНТ пройдет финал романтического шоу "Холостяк"

3 июня в эфире ТНТ состоится долгожданный финал пятого сезона шоу "Холостяк". Главному герою проекта – актеру Илье Глинникову – предстоит принять одно из самых сложных решений в его жизни. В шоу осталось всего две девушки – Мадина Тамова и Екатерина Никулина, и с каждой из них у холостяка своя история.

В первый же день я сказал одной единственной девушке, чтобы она не влюблялась. Потому, что во время беседы почувствовал, что у нас могут быть настоящие чувства. И сам, видимо, был напуган, что могу влюбиться, и боролся с самим собой.

Ночью возле своего любимого храма Джвари я долго размышлял. Вспомнил вопрос, который мне задавали – как я представляю жизнь с этой девушкой? И решил пойти от обратного – а представляю ли я жизнь без нее? Тогда понял, что мой выбор неизбежен, она заполнила мое сердце полностью. Я знал, что прыгаю в океан неизведанности, но сделал этот шаг… и не ошибся.

Мадина Тамова, финалистка шоу:

При первой же встрече, заглянув ему в глаза, я увидела там глубину души и проницательность. Словно он сразу понял, кто я. Будто я для него была открытой книгой. После первого диалога тет-а-тет поняла, что с этим человеком мне приятно общаться. В Илье я сразу увидела родственную душу, и при этом мужчину с большой буквы. Это достойный человек, который мыслит так же, как я.

Екатерина Никулина, финалистка шоу:

Уже во время первых диалогов с Ильей я начала что-то чувствовать. Мне стало интересно, что за душа у этого человека. Стало понятно после первого свидания. Потому что я всегда обращаю внимание на необъяснимые символы, обстоятельства, дающие понять, что этого человека ко мне кто-то привел, мы встретились не зря.

Кого из них выберет Илья, узнаем в финале шоу «Холостяк» в эту субботу в 21:30 на ТНТ.

Фото: пресс-служба ТНТ.