​В фокусе. Где в Барнауле можно научиться фотографировать

Умение пользоваться камерой позволит не нанимать лишний раз профессионального фотографа, а самостоятельно создавать семейные фотоальбомы. Мы составили список мест, где в Барнауле учат фотографировать абсолютно всех независимо от возраста и уровня подготовки.

Школа современной фотографии



Барнаульцам предлагают развить творческое видение и научиться продумывать кадр перед тем, как нажать на спусковую кнопку затвора. Здесь обучают техническим навыкам работы с камерой, основам композиции и работе с естественным и студийным освещением. Курс подойдет как для начинающих, так и для любителей. Обучение проходит в вечернее время. Также в школе организуют бесплатный пробный урок. На него можно принести несколько своих снимков. Преподаватели смогут их оценить и дать советы, как улучшить съемку.

Место: ул. Пушкина, 31, офис 307

Цена: от 9 тыс. рублей за семь недель.

Пикча

Это одна из крупных фотошкол Барнаула, представитель международной сети. Базовый курс для новичков включает обучение основам съемки. На занятиях профессиональные фотографы покажут, как пользоваться фотоаппаратом и работать с моделями, научат создавать "живые" кадры при разном освещении, правильно подбирать ракурс, чтобы снимок получался гармоничным. Этот курс подойдет и для тех, кто собирается зарабатывать на фотосъемках. Начинающие фотографы узнают, как правильно выбирать дополнительную технику к фотоаппарату (объективы, вспышки и другое). В фотошколе также предлагают посетить пробный бесплатный урок.

Место: ул. Льва Толстого, 22

Цена: нет данных.

Sunschool

Будущих фотографов учат по трем направлениям. Базовый курс включает 11 занятий. На них преподаватели показывают, как пользоваться камерой, снимать портреты, предметы, пейзажи, предлагают освоить такие жанры съемки, как арт-фото и стрит-фото. В конце обучения ученики должны предоставить "дипломную работу" — фотографии со съемки, выполненные с учетом тех знаний, что они получили на занятиях.

В фотошколе предлагают пройти индивидуальный курс. Он подойдет тем, кому нужны свободный график и индивидуальная программа обучения. Такое обучение будет стоить 2000 рублей за занятие. Для тех, кто хочет научиться снимать с профессиональным светом в студии, в фотошколе подготовили специальный курс, который включает семь занятий.

Место: пр. Ленина, 154 а, к. 2

Цена: от 9 тыс. рублей за 11 занятий.

Брик-А-Брак

Занятия в фотошколе проходят по вечерам два раза в неделю. На базовом курсе будущих фотографов учат пользоваться фотоаппаратом, правильно подбирать объективы и прочую аппаратуру для съемки. Ученикам преподают основы обработки фотографий в специальных программах. Запланированы тематические профессиональные съемки. К примеру, бьюти-фотосессия.

Тем, кто не хочет много времени проводить на занятиях в фотошколе, предлагают экспресс-курс. За два дня обучат фотографировать, работать с естественным и студийным светом, применять творческие приемы, готовить снимки в фоторедакторах.

Место: ул. Чеглецова, 25-а

Цена: от 7,5 тыс. рублей за восемь занятий.

Мнение

Олег Богданов, фотокорреспондент газеты "Свободный курс":

За месяц обучения в фотошколе можно, по крайней мере, научиться пользоваться фотоаппаратом. Это поможет узнать, какие объективы и другая фотоаппаратура понадобятся в дальнейшем, если человек планирует развиваться в этом направлении и стать профессионалом. Перед тем как пойти учиться в фотошколу, необходимо определиться, для чего необходимы эти знания: для личного Instagram или для коммерческой съемки.

Евгения Родочинская.