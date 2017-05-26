В городе выбрали "Мисс Барнаул 2017"

Конкурс красоты, моды и стиля "Мисс Барнаул 2017" прошёл в ресторане "Барнаул" 25 мая. В нём приняли участие 10 красавиц города. Победу одержала Марина Субботина. А званием "Мисс он-лайн" была награждена Татьяна Белоусова, победившая в голосовании в соцсети "ВКонтакте".

Конкурс проходил в несколько этапов. Изначально бороться за почётное звание "Мисс Барнаула" должны были 20 представительниц прекрасного пола. В результате до финала дошли только 10 девушек. Подготовка к конкурсу длилась три месяца, девушки научились основам хореографии и дефиле, а также прошли множество фотосессий. В финале конкурса девушки представили речевую визитную карточку, дефиле в купальниках и коктейльных платьях и творческие номера.



Благодаря модельному агентству Татьяны Жилиной девушкам, победительницам конкурсов "Мисс-Барнаул 2017" и "Мисс-Алтай 2017" - Марине Субботиной и Ирине Кизиловой, выпала честь представлять Алтайский край на "Мисс Россия". В ближайшее время девушки начнут подготовку к следующему конкурсу.

Текст и фото: Светлана Васюченко.