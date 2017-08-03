​В Барнауле открылась международная выставка фарфора и керамики

2 августа в Государственном художественном музее Алтайского края открылась выставка "Фарфоровая сказка Алтая", где представлены работы участников третьего международного художественного пленэра.

Расписанные тарелочки, фигурки животных, маски, кувшины, статуэтки – все это результат работы 38 участников пленэра из 11 городов (в том числе из Узбекистана). Самая взрослая участница – 64-летняя керамистка, которая прилетела из Костромы, чтобы 10 дней лепить и обжигать свои изделия в экстремальных полевых условиях.























Всего изготовили более 130 работ в разных техниках и разных обжигов (на выставку, правда, попали не все). Одно из самых интересных произведений – сделанный на гончарном круге старорусский сосуд-шутиха. Это кувшин, в горлышке которого множество отверстий. На самом кувшине дразнящая надпись: "Напейся, не облейся". О том, как это сделать, можно узнать на выставке.

Всего изготовили более 130 работ в разных техниках и разных обжигов (на выставку, правда, попали не все). Одно из самых интересных произведений – сделанный на гончарном круге старорусский сосуд-шутиха. Это кувшин, в горлышке которого множество отверстий. На самом кувшине дразнящая надпись: "Напейся, не облейся". О том, как это сделать, можно узнать на выставке.

Экспозиция будет открыта до 28 августа. Это единственная возможность увидеть работы, потому что после закрытия все экспонаты вернут авторам.

Текст и фото: Дарья Терехова.