​В Молодежном театре Алтая поставили творческий эксперимент по пьесе "Старший сын"

12 октября в МТА представили премьеру спектакля "Старший сын" по одноименной пьесе Александра Вампилова.

"Старший сын", пожалуй, самая известная пьеса Вампилова. Сюжет начинается с двух молодых людей. Сильва (Дмитрий Борисов) и Бусыгин (Роман Чистяков) только что познакомились на танцах и, провожая девушек, опоздали на электричку. Они ищут ночлега в незнакомом пригороде и попадают в дом, где живет пожилой мужчина Сарафанов (Анатолий Кошкарёв) и двое его детей - 19-летняя Нина (Наталья Коровкина) и десятиклассник Васенька (Семен Сковородин). Чтобы остаться в доме Сильва рассказывает Сарафанову, что Бусыгин его старший сын.



Андрей Григорьевич Сарафанов одинокий человек. Нина собирается замуж и уже скоро уедет из дома, а Вася безответно влюблён в соседку и тоже собирается покинуть отца. Так что неудивительно, что он привязывается к Бусыгину и искренне верит в его легенду.

Пьеса увидела свет не сразу. В министерстве культуры решили, что сюжет слишком циничен и вообще были поражены жестокостью основной ситуации. Вампилов даже писал драматургу и работнику Минкульта Алексею Симукову с просьбой о заступничестве. После "Старший сын" обошел многие сцены городов Советского Союза и России. В 1976 году на "Ленфильме" сняли двухсерийную картину, где роль Сарафанова исполнил Евгений Леонов.

На сцене МТА пьесу поставил артист Алексей Бурдыко. Он знаком зрителям как режиссёр спектакля "Валентин и Валентина". Постановка была готова уже к концу прошлого сезона, но по многим причинам её не представили зрителю и перенесли на осень.

Пробуждение совести и справедливости, милосердие и прощение - это основные мотивы спектакля. Речь здесь идет о том, как разрываются родственные связи, как свои становятся чужими, а чужие роднее своих. Беспринципный и выросший без отца студент Бусыгин в итоге станет той опорой, вокруг которой сплотится вся семья.

Среди героев особого внимания стоит Сарафанов. В целом комическая ситуация с его помощью являет драматичные, даже трагичные моменты. Пожилой глава семейства видит, как становится никому не нужным, он сравнивает себя со старым диваном, который все хотят вынести, склонен плакать и бросаться в старческие истерики. При всём этом зрителя ждёт настоящий хэппи-энд. Бусыгин признается, он не сын Сарафанова. Нина не выйдет замуж за нелюбимого военного, а Васеньку все же уговорят не убегать из дома.

В этом месяце "Старшего сына" можно посмотреть 14 и 26 октября.

Текст: Надежда Тиунова

Фото: МТА.