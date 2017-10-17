​В Москве проходят Дни культуры Алтайского края

16 октября в Москве стартовали Дни культуры Алтайского края. Несколько дней культурные деятели региона будут представлять все, чем гордится Алтай - издательские, художественные и театральные проекты.

В Москву от Алтайского края отправились почти 200 человек. Дни культуры начались вчера с презентации журналов "Культура Алтайского края" и "Алтай", а также специального выпуска журнала "Роман-газета", посвященного 80-летию Алтайского края.



Сегодня, 17 октября, на филологическом факультете Российского университета дружбы народов открыли именную аудиторию Василия Шукшина. Был дан открытый урок по творчеству нашего знаменитого земляка. В церемонии участвовали губернатор Александр Карлин, делегация региона и ректор РУДН Владимир Филиппов. В книжном магазине "Москва" на Тверской презентовали издательские проекты края.

18 октября, в музыкальном театре "Геликон-опера" откроется выставка "Алтай. Судьба. Эпоха", а артисты Алтайского государственного театра музыкальной комедии представят мюзикл "Ползунов". Наша делегация привезла в столицу 30 тонн костюмов и книг.

19 октября в музее сюрреализма "Дом Бурганова" откроют бюст писателю, критику и журналисту Георгию Гребенщикову, а в государственном академическом детском музыкальном театре имени Натальи Сац пройдет оперетта "Сильва".