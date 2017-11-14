​В МТА покажут эскиз спектакля "Cash" по пьесе молодого драматурга

В Молодежном театре Алтая продолжают экспериментировать с читками. В проекте "Разборки с автором" уже прочитали и обсудили со зрителями рассказы Чехова и повесть "Старосветские помещики" Гоголя. 18 и 22 ноября здесь сделают "эскиз" спектакля "Cash" по пьесе новосибирского актёра и драматурга Александра Липовского.

Александр Липовской в 2009 году окончил Новосибирский государственный театральный институт и тех пор служит артистом в молодежном театре "Глобус". Несколько лет назад Липовской сам стал писать пьесы и читать их своим друзьям, а потом и зрителям.



В 2012 году в "Глобусе" прошла премьера первого сибирского блокбастера "Куба" по пьесе Александра. "В основу лихо закрученного сюжета легли реальные типажи друзей-артистов, и оттого написанная история радует узнаванием характеров, живой современной речью и, что самое главное, наличием авторской иронии", - так презентует "Кубу" сайт театра.

Новая пьеса Александра Липовского "Cash" рассказывает о 20-летних городских ребятах, которые хотят достать денег друзьям на свадьбу. Но в силу юношеской безбашенности они пытаются достичь благородной цели весьма сомнительными средствами. В итоге их афера вполне могла бы победить на конкурсе самых нелепых преступлений.

Начинается пьеса так: "Эта история произошла в далёком семидесятом году, в штате Иллинойс. Я был молод, горяч и беспечен, мною крутили рок-н-ролл, наркотики и сладострастные девушки хиппи, желающие заниматься любовью, а не войной. В гараже моего отца стоял новенький Додж Челленджер, на котором я собирался уехать Калифорнию и открыть там одноимённый отель, но моим планам не суждено было свершиться… О Господи! Что я несу? Остановите меня кто-нибудь! Конечно, не суждено!..."

Главный режиссер МТА Денис Малютин, Александр Липовской придумали жанр "эскиза". Что это за формат, и чем он отличается от читки, можно будет узнать на просмотре.