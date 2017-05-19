В "Ночь музеев" в Барнауле откроют полевую бургерную с шоу барменов и фестивалем граффити

20 мая в Барнауле к международной акции «Ночь музеев» присоединится новое арт-пространство "Кислород".

Здесь откроется полевой бургер-бар со вкуснейшими бургерами и безалкогольными коктейлями. В 23:00 обещают "крутое арт-шоу от ребят из Roof bar (Казань)".



В начале праздника, в 19:00, начнет работу выставка молодых художников "Постграффити", а в 19:30 здесь будут создавать уникальную скульптуру-инсталляцию в реальном времени.

В 20:30 гости могут стать свидетелями создания масштабной аэрографии на стене творческого пространства. В 21:30 посетителей ждет создание уникальной граффити-инсталляции. В течение всего вечера на площадке творческого пространства световое VJ- шоу и музыкальное DJ- сопровождение.

Справки по телефону: +7 923 008 8888.