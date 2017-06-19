В парке "Солнечный ветер" проведут открытые уроки танцев и игры на гитаре

Библиотека имени Шишкова и парк "Солнечный ветер" продолжают проект "Открытая библиосреда". 21 июня барнаульцев снова буждут ждать в парке: с музыкой, книгами и мастер-класами.

"Открытая библиосреда" — это десятки мастер-классов, кинопоказов, концертов, выставок и мастер-классов, которые будут устраивать в парке "Солнечный ветер" всё лето, по средам с 18:30 до 20:00. Запустили проект на прошлой неделе, 14 июня — весь вечер в парке танцевали танго, пели песни и играли на гитаре.

21 июня "Библиосреда" развернётся на трех площадках парка. На большой сцене пройдет программа "Завтра была война": там будут читать стихи военных лет, петь песни той поры и танцевать вместе с танго-клубом "Амигос". На площадке экстрим-парка "Солнечного ветра" продолжатся уроки музыки с Павлом Ладыгиным. На малой сцене парка сотрудники Центра развития ребенка "IQ 007" (школа скорочтения и развития интеллекта) расскажут об уникальных методиках развития не только детей, но и взрослых, а "Шишковка" организует выставку книг для чтения и про чтение. Кстати, в парке можно будет стать читателем "Шишковки": нужно только взять с собой паспорт и оформиться, а в следующую библиосреду — забрать свой читательский билет.