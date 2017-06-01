​В школе об этом молчат. В Барнауле обсудят, почему Пушкин - наше всё

6 июня в "Шишковке" будут праздновать день рождения Александра Пушкина. Декан факультета массовых коммуникаций, филологии и политологии АлтГУ Сергей Мансков поговорит о том, чего в школе не рассказывали.

Как известно, именно Пушкин создал русскую литературу. И это очень странно. Почему человек, в котором смешались разные крови, стал символом русской культуры? И почему "солнце русской поэзии" ушло столь рано? Сергей Мансков, известный как знаток русской литературы, блестящий оратор и любимец публики, ответит на эти и другие вопросы.



Увлекательная беседа – это не все, что приготовила "Шишковка". Гостям предложат взять урок каллиграфии и попробовать порисовать, как Пушкин, - на полях. А может, и написать свое первое стихотворение. Будет работать свободный микрофон, и все желающие смогут прочитать стихи – Пушкина или свои.

Гостей ждут в 16:00.