​В центре Барнаула откроют интерактивную детскую площадку "Усадьба Домовых"

27 июля в парке "Барнаульская крепость" на пл. Сахарова откроется новая детская площадка "Усадьба Домовых". Это единственный в Сибири и Алтайском крае интерактивный музей, посвященный теме домовых - мифологических персонажей, охраняющих жилища.
"Можно верить в домовых, а можно и нет, дело каждого, - говорят организаторы проекта. - Мы предлагаем познакомиться с этой частью нашей культуры, и, наверняка, открыть что-то новое для себя. К тому же, приятно и с пользой провести время всей семьей, от души повеселиться научиться новому".
В музее проведут увлекательную экскурсию, расскажут кто такие домовые и какими они бывают. Экспонаты можно будет потрогать руками: пересчитать пуговицы, поймать солнечного зайчика, "выколотить" плохое настроение. Гостям предложат попить настоящего "домовушного" чая со сказками, создать свой собственный оберег и нарисовать на песке свою мечту.
Программа обещает игры в большие шашки, домино и крестики-нолики. А также сбор пазлов и решение головоломок.
С 12:00 до 12:30. Торжественное открытие, развлекательная игровая программа с домовинками - внучками домового.
С 12:30 до 13:00. Чаепитие со сказками и вкусными оладушками, плетение домашнего оберега.
С 13:30 до 13:30. Командные игры на лужайке.
С 13:30 до 14:00. Открытый просмотр мультфильмов про домовых.
Вход свободный.
Подробности в группе "Усадьба Домовых".