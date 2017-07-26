​В центре Барнаула откроют интерактивную детскую площадку "Усадьба Домовых"

27 июля в парке "Барнаульская крепость" на пл. Сахарова откроется новая детская площадка "Усадьба Домовых". Это единственный в Сибири и Алтайском крае интерактивный музей, посвященный теме домовых - мифологических персонажей, охраняющих жилища.

"Можно верить в домовых, а можно и нет, дело каждого, - говорят организаторы проекта. - Мы предлагаем познакомиться с этой частью нашей культуры, и, наверняка, открыть что-то новое для себя. К тому же, приятно и с пользой провести время всей семьей, от души повеселиться научиться новому".



В музее проведут увлекательную экскурсию, расскажут кто такие домовые и какими они бывают. Экспонаты можно будет потрогать руками: пересчитать пуговицы, поймать солнечного зайчика, "выколотить" плохое настроение. Гостям предложат попить настоящего "домовушного" чая со сказками, создать свой собственный оберег и нарисовать на песке свою мечту.

Программа обещает игры в большие шашки, домино и крестики-нолики. А также сбор пазлов и решение головоломок.

С 12:00 до 12:30. Торжественное открытие, развлекательная игровая программа с домовинками - внучками домового.

С 12:30 до 13:00. Чаепитие со сказками и вкусными оладушками, плетение домашнего оберега.

С 13:30 до 13:30. Командные игры на лужайке.

С 13:30 до 14:00. Открытый просмотр мультфильмов про домовых.

Вход свободный.

Подробности в группе "Усадьба Домовых".