Афиша

​В центре Барнаула пройдут массовые соревнования по баскетболу

2017/07/21 09:50

12 августа на площадке у Дворца зрелищ и спорта имени Германа Титова пройдут старты всероссийских массовых соревнований по уличному баскетболу "Оранжевый мяч".


Соревнования проведут по действующим правилам уличного баскетбола в четырех возрастных группах: юноши и девушки 2004 года рождения и младше, 2001 года рождения и младше, 1999-2000 годов рождения, мужчины и женщины 1998 года рождения и старше. В составе команды четыре человека - три игрока на площадке и один запасной.

На соревнованиях разыграют командное первенство в каждой возрастной группе. Игры пройдут по олимпийской системе, на выбывание. Сетку соревнований сформируют жеребьевкой, при этом не будут учитывать результат, показанный на других соревнованиях, дату подачи заявки и профессионализм игроков.

Регламент и расписание соревнований можно почитать здесь. Игры начнутся в 10:00.

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