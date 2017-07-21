​В центре Барнаула пройдут массовые соревнования по баскетболу

12 августа на площадке у Дворца зрелищ и спорта имени Германа Титова пройдут старты всероссийских массовых соревнований по уличному баскетболу "Оранжевый мяч".

Соревнования проведут по действующим правилам уличного баскетбола в четырех возрастных группах: юноши и девушки 2004 года рождения и младше, 2001 года рождения и младше, 1999-2000 годов рождения, мужчины и женщины 1998 года рождения и старше. В составе команды четыре человека - три игрока на площадке и один запасной.



На соревнованиях разыграют командное первенство в каждой возрастной группе. Игры пройдут по олимпийской системе, на выбывание. Сетку соревнований сформируют жеребьевкой, при этом не будут учитывать результат, показанный на других соревнованиях, дату подачи заявки и профессионализм игроков.

Регламент и расписание соревнований можно почитать здесь. Игры начнутся в 10:00.