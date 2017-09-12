​В центре Барнаула устроят продажу книг и встречу с местными писателями

15 сентября в 14:00 на площади Сахарова откроется выставка-продажа книг алтайских авторов.

Литературное агентство "Нео-Лит" приглашает городжан сделать бесплатные фото с любимыми авторами, получить автографы и неожиданные подарки, а также поучаствовать беспроигрышной лотерее. Организаторы собрали 88 наименований книг, заботливо сложили их в коробки, приготовили длинные столы и готовы встречать любителей чтения.

На встречу обещали прийти Юля Нифонтова, Татьяна Кузнецова, Владимир Токмаков. Будет также автор романа, выигравшего конкурс "Бесконечная история" Кристиан Бэд. Ещё придёт Валерий Копнинов - прозаик, критик и драматург. На встречу собирается очаровательная Евгения Сергиенко - рукопись её романа выиграла грант на издание от "Росмолодёжи". Будут и другие писатели, известные в крае и пока ещё малоизвестные.

На площадке можно купить книги Андрея Коробейщикова, Константина Сомова, Елены Ожич, Елены Бызовой, Ирины Цхай, Владимира Шнайдера, Анатолия Муравлёва, Владимира Коржова, Анатолия Кирилина, Аллы Соколовой, Анны Самойловой, а также все номера журнала "Фантастическая среда", тираж которого специально допечатали ко Дню города.