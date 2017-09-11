В университетском дворике Барнаула прошел Первый осенний бал

Осенний бал, организованный студией старинного танца "Золотой век", прошел в Барнауле в минувшее воскресенье.

Университетский дворик, кажется, одно из самых удачных мест для бала. Он стилизован под старину - с винтажными скамейками и фонарями, цветущими клумбами и граффити-панорама на стене с изображением древнегреческих богинь.



Начало праздника, запланированное на 16:30, отложили на полчаса, поскольку самый тёплый день осени (по прогнозам синоптиков) был омрачён холодным дождём. Повезло, что ненадолго. Сначала гостей бала пригласили посмотреть, как танцуют старинные танцы профессионалы, а после любой желающий, изучив основные движения здесь и сейчас, мог попробовать их повторить.

Простые танцы эпохи Возрождения, социальные танцы средних веков и бальные игры XIX столетия позволили участникам осеннего бала почувствовать себя гостями совершенно разных исторических эпох и попутешествовать во времени.

Текст и фото: Александра Фоменко.