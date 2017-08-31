​Весь сентябрь в Барнауле детей и взрослых будут бесплатно обучать иностранным языкам

В сентябре каждую субботу в языковой студии AaPPLE будут проходить бесплатные открытые уроки для детей и взрослых. Английский, китайский, немецкий, французский, итальянский - это шанс попробовать все языки.

Уроки будут проводить как преподаватели студии, так и носители языка. Здесь можно познакомиться с разными вариациями английского языка с иностранными педагогами из Канады и Ирландии.



Параллельно с уроками английского языка для самых маленьких - для родителей будет организован семинар "Как помочь ребенку освоить английский", специалисты дадут полезные советы, как облегчить процесс изучения языков. Количество мест ограничено, поэтому стоит записаться. Уроки будут проходить в двух филиалах: пр. Социалистический, 69 (тел. 600-458), ул. Шумакова, 16 (тел. 453-483).

2 сентября. Английский для детей 0-7 лет, советы родителям: "Как помочь ребенку освоить английский" + немецкий для всех желающих.

Время: 10:00-12.00 (Шумакова), 14:00-16:00 (Социалистический).

9 сентября. Английский для детей 7-14 лет, советы родителям + китайский для всех желающих.

Время: 10:00-12:00 (Шумакова), 14:00-16:00 (Социалистический).

15 сентября. Ирландский английский + итальянский для всех желающих.

18:00-19:00. Английский

19:10-20:10. Итальянский ужин в кафе "Granmulino" на пр. Социалистический, 71

23 сентября. Канадский английский + французский для всех желающих.

Время: 10:00-12:00 (Шумакова), 14:00-16:00 (Социалистический).