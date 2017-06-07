​Видео. Яндекс добавил в свой навигатор голос автобота Оптимуса Прайма

Яедекс.Навигатор теперь будет разговаривать голосом предводителя автоботов из "Трансформеров" Оптимуса Прайма. Водители могут передвигаться по городу, следуя его командам, сообщила пресс-служба компании "Яндекс".

Новый голос добавлен к выходу блокбастера "Трансформеры: Последний рыцарь", который появится на экранах 22 июня. В навигаторе, как и в фильме Оптимуса озвучивает российский актёр Андрей Ярославцев. Он записал около 140 слов и фраз, с помощью которых навигатор помогает водителям ориентироваться на дороге. Некоторые стандартные реплики были изменены, чтобы создать иллюзию общения с Оптимусом Праймом. Например, о ремонтных работах он предупреждает фразой "Мегатрон опять раскопал дорогу", а о камерах - "Впереди камера десептиконов". Атмосферу фильма помогает создать также автобот Бамблби, который показывает маршрут на экране Навигатора.



Новая версия озвучки доступна в приложениях для iOS и Android. Смотрите, как проходила запись голоса Андрея Ярославцева.